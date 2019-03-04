В филармонии в Вологде пройдет бесплатный виртуальный концерт с музыкой из советских фильмов

Вологодская областная филармония приглашает всех желающих 6 марта на концерт "Портреты - воспоминания", посвященному знаменитым актрисам кинематографа советской эпохи - Любови Орловой, Нине Алисовой, Людмиле Целиковской.

В программе - музыка Дунаевского, Кабалевского, Лепина, Милютина, Молчанова, Петрова, Хренникова, Шварца из кино- и телефильмов: «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна», «Бесприданница», «Жестокий романс», «Антон Иванович сердится», «Воздушный извозчик», «Беспокойное хозяйство», «Мы с вами где-то встречались», «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад».

Ведущий – автор проекта и режиссер концерта Вячеслав Шмыров, дирижер - Сергей Скрипка.

Начало концерта в 17:30.

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