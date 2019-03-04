Бывший сотрудник крупной фирмы в Череповце подозревается в получении почти 5 млн рублей коммерческого подкупа

04.03.2019 [Общество]

Бывший замначальника управления по продажам крупной коммерческой фирмы в Череповце подозревается в получении 4,9 млн. рублей в качестве коммерческого подкупа.

Следственный комитет РФ по Вологодской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника крупной коммерческой организации. Мужчина подозревается в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) - не менее 4,9 млн. рублей.

- По версии следствия, между череповецкой и московской коммерческими организациями на 2 года был заключен договор поставки на крупную партию удобрений по фиксированной цене. За подготовку и согласование документации, а также организацию заключения договора, обеспечивающего покупателю поставки в необходимых ему объемах и на выгодных для него условиях, замначальника управления по продажам организации поставщика получал от представителя организации покупателя незаконное денежное вознаграждение. За 2016 – 2017 годы общая сумма его, по подсчетам следователей, составила не менее 4,9 млн. рублей, - сообщает региональное следственное управление.

Факт коммерческого подкупа, как полагают следователи, подозреваемый пытался скрыть, замаскировав его под возмездное оказание информационно-справочных услуг, о чем заключил договор как индивидуальный предприниматель.

В 2018 году подозреваемый уже не смог обеспечить покупателя необходимым объемом продукции по фиксированной цене. Попытки представителя покупателя решить вопрос через коллег подозреваемого не принесли успеха, а на его доводы об уже уплаченных сотруднику фирмы суммах поступило предложение обратиться в  правоохранительные органы, что он и сделал.

В какой фирме работал подозреваемый, а также его фамилию, региональное следственное управление почему-то не сообщает. Отметим, что производством удобрений в Череповце занимается, в частности, АО "Апатит" (до 01.11.2017 - АО «ФосАгро-Череповец»).

 

Тэги: коммерческий подкуп, коррупция

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