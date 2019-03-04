В Вологде продавца поддельных кроссовок «Nike» оштрафовали на 10 тысяч рублей

В Вологде суд оштрафовал продавца обуви, торговавшего поддельными кроссовками «Nike» по 500 рублей за пару. Факт продажи контрафакта был зафиксирован 24 декабря 2018 года на обувном отделе в магазине «Аллея» на улице Гагарина.

- О контрафактности товара свидетельствовала его низкая цена, отсутствие оригинальной упаковки, материал низкого качества, а также отсутствие лицензионного договора с правообладателем данного товарного знака. Из объяснений продавца следует, что кроссовки она принесла в магазин сама с целью реализации, предпринимателю об этом не сообщала, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Женщину-продавца признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ – «реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака».

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей и конфисковал пять пар кроссовок, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

Отметим, что для юридических лиц санкции по данной статье гораздо более суровые – штрафы от 50 000 до 200 000 рублей с конфискацией поддельных товаров.