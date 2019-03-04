Череповецкий «Алмаз» завершил Регулярный чемпионат МХЛ на пятом месте

04.03.2019 [Спорт]

В заключительном туре Регулярного чемпионата МХЛ череповецкий «Алмаз» на выезде встречался с ярославским «Локо». Первый матч завершился в пользу «Алмаза» со счетом 4:3. У череповчан в этом матче дублем отметился Герман Грачев.

В воскресенье прошел повторный матч между этими командами. Череповчане активно начали и повели в счёте после гола Дмитрия Зайцева. Однако еще до первого перерыва шайбу в ворота соперника забил Александр Дарьин из «Локо». Во второй двадцатиминутке хозяева ещё дважды поразили ворота череповчан, окончательный счёт - 3:2 в пользу «Локо».

«Алмаз» завершил Регулярный чемпионат МХЛ и пока остается на пятом месте Западной конференции. Соперник череповчан в первом раунде плей-офф определится позже, им может стать как «Красная Армия», так и «Локо».
 

Тэги: чемпионата МХЛ, «Алмаз», «Локо»
фото: https://vk.com/mhk_almaz

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