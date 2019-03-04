«Вологда-Чеваката» дважды обыграла соперников из Курска

04.03.2019 [Спорт]

В первом матче первая четверть завершилась с двукратным перевесом вологжанок 32:15. В дальнейшем игра шла практически на равных, но того отрыва, который «Чеваката» добыла себе в первой десятиминутке, хватило для окончательной победы - 76:55. Дабл-дабл в этом матче в составе вологодской команды сделали Екатерина Кузьменкова (20 очков, 10 подборов) и Анна Нужная (17 очков и 11 подборов).

Второй матча между этими командами, прошедший накануне, завершился также в пользу вологжанок - 70:58. Дабл-дабл, 19 очков и 15 подборов в составе «Вологды-Чевакаты» оформила Екатерина Кузьменкова.

«Вологда-Чеваката» сейчас занимает 5 строчку турнирной таблицы Суперлиги 1. В следующем туре вологжанки сыграют 9-10 марта в Екатеринбурге против «УГМК-Юниор».

 

Тэги: «Вологда-Чеваката», «Динамо», Первенство России по баскетболу

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