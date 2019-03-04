Анатолий Ехалов представит 5 марта свою новую книгу о вологодской деревне

04.03.2019 [Общество]

Писатель Анатолий Ехалов представит в Вологде свою новую книгу «По правде говоря…». По словам автора, материал для нее почти 50 лет собирался на сельских проселках.

- Завораживающие воспоминания людей о вологодской деревне, колхозной жизни, радостях и страданиях, размышления о своих судьбах, любви, трудах, надеждах и чаяниях составили целую историю нашего народа, рассказанную самим народом, - так описывают новую книгу Анатолия Ехалова в областной библиотеке.

Презентация состоится 5 марта в большом зале областной библиотеки на улице Марии Ульяновой, 7. Начало мероприятия в 18 часов, вход свободный.

Тэги: Анатолий Ехалов, «По правде говоря…», Вологодская областная библиотека

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в микрорайоне Лукьяново нашли тело 32-летней женщины со следами побоев
Антону Мусихину запретили находиться в зданиях администрации Вологды и правительства области
Москва бесплатно передаст Вологде 15 троллейбусов
АПК «Вологодчина», занимавшаяся льноводством, доведена до банкротства
На отремонтированном Красном мосту в Вологде разваливаются ступени
Автобусные маршруты №№ 3, 5 и 49 в Вологде будет обслуживать московский перевозчик
Вас не спрашивали: как проект набережной в Вологде обсудили с жителями без их участия
Более 16 тысяч человек уехали из Вологодской области в другие регионы и за границу в 2018 году
В Череповце «ГАЗель» сбила попавшую в ДТП женщину
Само не тает: жителям Вологды приходится расчищать дворы от снега трактором за свой счет
04.03.2019 [Происшествия]

В деревне Ботово Череповецкого района девочка выпала из окна школы

336
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бывший сотрудник крупной фирмы в Череповце подозревается в получении почти 5 млн рублей коммерческого подкупа
В деревне Ботово Череповецкого района девочка выпала из окна школы
В Вологде продавца поддельных кроссовок «Nike» оштрафовали на 10 тысяч рублей
Обанкротившееся АО «СКДМ» в Вологде задолжало работникам 3,75 млн рублей
Администрация Вологды назвала среднюю зарплату в городе: 31 790 рублей в месяц
Из-за миграции население Вологды в 2018 году уменьшилось на тысячу человек
Масленица в Вологде: шоу резчиков по льду, квесты и праздники в микрорайонах
 


04.03.2019 [Общество]

"Это воровство из наших карманов": в Череповце прошел митинг против «мусорной реформы»

1545
0
04.03.2019 [БлогоVO]

Сколько еще наберет в высоту этот небоскреб, никто не знает

690
0
04.03.2019 [Обзор Прессы]

Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз

77
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика