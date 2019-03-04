Анатолий Ехалов представит 5 марта свою новую книгу о вологодской деревне

Писатель Анатолий Ехалов представит в Вологде свою новую книгу «По правде говоря…». По словам автора, материал для нее почти 50 лет собирался на сельских проселках.

- Завораживающие воспоминания людей о вологодской деревне, колхозной жизни, радостях и страданиях, размышления о своих судьбах, любви, трудах, надеждах и чаяниях составили целую историю нашего народа, рассказанную самим народом, - так описывают новую книгу Анатолия Ехалова в областной библиотеке.

Презентация состоится 5 марта в большом зале областной библиотеки на улице Марии Ульяновой, 7. Начало мероприятия в 18 часов, вход свободный.