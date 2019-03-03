Череповецкая «Северянка» с победы начала плей-офф волейбольной Суперлиги "А"

2 марта в первом матче четвертьфинальной серии волейбольной Суперлиги "А" «Северянка» принимала «Тюмень-ТюмГУ».

Уступив в первой партии со счетом 22:25, череповецкая команда обошла соперниц по очкам в остальных трех сетах, выиграв в итоге с общим счётом 3:1.

«Главная трудность сегодня была в том, что мы практически целый месяц были без игровой практики. Сегодня тяжелая была игра, эмоциональная, но поддержал зал. Большое спасибо болельщикам. Они большие молодцы. Не получилось своей игры, но нас поддержали трибуны, и далее мы пытались не делать глупых ошибок», - сказал после матча главный тренер «Северянки» Захар Пилипенко.

Второй матч серии до двух побед пройдет в Тюмени 9 марта.