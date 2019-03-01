В Череповце «ГАЗель» сбила попавшую в ДТП женщину

В Череповце «ГАЗель» сбила женщину, которая выставляла знак аварийной остановки на проезжей части, так как попала в ДТП. Инцидент произошел сегодня утром на Северном шоссе у дома №3.

49-летний водитель "ГАЗ 3009DO К598ВХ35" при возникновении опасности для движения не снизил скорость и совершил наезд на 27-летнюю женщину. Ее машина перед этим попала в ДТП, и она вышла из кабины, чтобы поставить знак аварийной остановки.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Череповца, пострадавшая с диагнозом ушиб мягких тканей левого бедра была направлена на амбулаторное лечение.