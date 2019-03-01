В Вологде изменилась дата передачи показаний газовых счетчиков

01.03.2019 [Общество]

С 1 января 2019  года показания газовых счетчиков жителям Вологды нужно успевать передавать до 20 числа каждого месяца, а не до 25-го, как было ранее. Показания, переданные после 20 числа, будут учтены в следующем учетном периоде, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Вологда».

«Информациях об этом была размещена на лицевой и оборотной стороне квитанций на оплату газа, а также на сайте Общества. Конечно, необходимо время, для того, чтобы вологжане привыкли к нововведению. И мы готовы идти навстречу потребителям. Если вы не успели передать показания в срок, то при поступлении показаний, информация будет внесена в базу данных и учтена в расчетах следующего месяца, согласно переданным сведениям», - пояснил начальник абонентского отдела ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Александр Татузов.

Показания газовых счетчиков можно передавать через систему интеллектуального приема звонков, автоответчик, «Личный кабинет», электронную почту, абонентские ящики, либо направив смс-сообщение. Подробнее ознакомиться с этой информацией можно также в разделе «Потребителям – физическим лицам/Приборы учета газа» на сайте газоснабжающей компании.

Тэги: газ, счетчики

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