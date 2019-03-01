В Вологде с 4 марта вводится запрет выхода на лед водоемов

01.03.2019 [Общество]

В Вологде с 4 марта начинает действовать запрет выхода на лед водоемов. Передвигаться по реке становится небезопасно, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Когда была минусовая температура, на поверхности реки образовались кристаллы толщиной от 40 до 60 см. Однако сейчас наблюдается повышение температурного режима, и эти кристаллы становятся рыхлыми. Если на них встать, можно провалиться. Не стоит также забывать, что в черте города есть теплые сливы с малых речек. Из-за этого на реке проявляются промоины. К примеру, за парком Мира мы видели уже растаявшую воду. Поэтому на КЧС было принято решение со следующей недели ввести полный запрет выхода на лед. Принимая решение, мы руководствовались советом от Вологодского гидрометцентра и ГИМС, - пояснил начальник центра гражданской защиты населения Вологды Олег Пономарев.

В данный момент специалисты устанавливают специальные аншлаги на берегах реки. Позже спасатели составят график патрулирования. В рейдах примут участие сотрудники МЧС, ГИМС и представители административного департамента Вологды.

После введения запрета за выход на лед нарушителям грозит административный штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Отметим, что сегодня в Череповце 33-летний мужчина вышел прогуляться по Шексне, попал в промоину и провалился под лед. Самостоятельно выбраться на берег он не сумел. Спасатели достали череповчанина из воды, согрели и передали родственникам.

Тэги: лед

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