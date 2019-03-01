В Череповце вынесли приговор водителю полицейского УАЗика, который попал в ДТП, спеша на вызов

В Череповце вынесли приговор водителю патрульной машины полиции, который попал в ДТП, спеша на вызов. Авария произошла 3 сентября 2016 года на углу проспекта Победы и улицы Вологодской в Череповце (ред. - по ссылке есть фото и видео с места ДТП). Несмотря на то, что водитель включил сирену полиции, а водитель машины, в которой ехал пострадавший ребенок, этот сигнал проигнорировала, мужчину признали виновным. При этом ребенка перевозили без детского кресла и не пристегнутого ремнем безопасности.

Как было установлено во время следствия, в тот день мужчина ехал за рулем служебного автомобиля «УА3» с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание. Водитель не убедился в том, что другие машины на перекрестке уступают ему дорогу, говорится в решении суда.

- В связи с чем, не имея преимущественного права движения, мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства он не принял и продолжил движение со скоростью, превышающей установленное ограничение. Выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, подсудимый совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри», - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

«Тойота» выехала на перекресток на зеленый сигнал светофора. Женщина, которая ей управляла, услышав сирену полиции, не остановилась и продолжила ехать. Произошло столкновение, в результате которого 6-летний мальчик, ехавший в «Тойоте» без детского кресла и не пристегнутый ремнем безопасности, получил травмы, расцененные как тяжкий вред здоровью.

Фото очевидцев ДТП из группы vk.com/dtp.cherepovets

- На суде мужчина вину в совершении преступления не признал и показал, что в этот день находился на дежурстве водителем автопатруля. От оператора дежурной части получил сообщение о проникновении неизвестного на территорию следственного изолятора и, включив световые и звуковые спецсигналы, через центр города проследовал по пр. Победы в сторону ул. Сталеваров. Когда он подъехал к перекрестку пр. Победы и ул. Вологодской, уже 8 секунд горел запрещающий сигнал светофора. Видимость на перекрестке была ограничена, в связи с чем автомобиль потерпевшей он заметил только метров за 15 до столкновения, когда ничего предпринять для предотвращения ДТП уже не мог, - сообщает объединенная пресс-служба судов.

Однако суд признал мужчину виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 264 ч. 1 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком два года.

В связи истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности череповчанин от наказания был освобожден. Материалы дела были переданы в суд только в декабре 2018 года - следствие шло больше двух лет.