В Череповце вынесли приговор водителю полицейского УАЗика, который попал в ДТП, спеша на вызов

01.03.2019 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор водителю патрульной машины полиции, который попал в ДТП, спеша на вызов. Авария произошла 3 сентября 2016 года на углу проспекта Победы и улицы Вологодской в Череповце (ред. - по ссылке есть фото и видео с места ДТП). Несмотря на то, что водитель включил сирену полиции, а водитель машины, в которой ехал пострадавший ребенок, этот сигнал проигнорировала, мужчину признали виновным. При этом ребенка перевозили без детского кресла и не пристегнутого ремнем безопасности.

Как было установлено во время следствия, в тот день мужчина ехал за рулем служебного автомобиля «УА3» с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание. Водитель не убедился в том, что другие машины на перекрестке уступают ему дорогу, говорится в решении суда.

- В связи с чем, не имея преимущественного права движения, мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства он не принял и продолжил движение со скоростью, превышающей установленное ограничение. Выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, подсудимый совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри», - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

«Тойота» выехала на перекресток на зеленый сигнал светофора. Женщина, которая ей управляла, услышав сирену полиции, не остановилась и продолжила ехать. Произошло столкновение, в результате которого 6-летний мальчик, ехавший в «Тойоте» без детского кресла и не пристегнутый ремнем безопасности, получил травмы, расцененные как тяжкий вред здоровью.

Фото очевидцев ДТП из группы vk.com/dtp.cherepovets

- На суде мужчина вину в совершении преступления не признал и показал, что в этот день находился на дежурстве водителем автопатруля. От оператора дежурной части получил сообщение о проникновении неизвестного на территорию следственного изолятора и, включив световые и звуковые спецсигналы, через центр города проследовал по пр. Победы в сторону ул. Сталеваров. Когда он подъехал к перекрестку пр. Победы и ул. Вологодской, уже 8 секунд горел запрещающий сигнал светофора. Видимость на перекрестке была ограничена, в связи с чем автомобиль потерпевшей он заметил только метров за 15 до столкновения, когда ничего предпринять для предотвращения ДТП уже не мог, - сообщает объединенная пресс-служба судов.

Однако суд признал мужчину виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 264 ч. 1 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком два года.

В связи истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности череповчанин от наказания был освобожден. Материалы дела были переданы в суд только в декабре 2018 года - следствие шло больше двух лет.

Тэги: ДТП, приговор

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Глава Федотовского поселения с женой погибли в ДТП из-за выезда на встречку
В Нюксенском районе спасли двух медвежат из брошенной берлоги
Москва бесплатно передаст Вологде 15 троллейбусов
На отремонтированном Красном мосту в Вологде разваливаются ступени
Автобусные маршруты №№ 3, 5 и 49 в Вологде будет обслуживать московский перевозчик
Более 16 тысяч человек уехали из Вологодской области в другие регионы и за границу в 2018 году
Вас не спрашивали: как проект набережной в Вологде обсудили с жителями без их участия
АПК «Вологодчина», занимавшаяся льноводством, доведена до банкротства
В Вологде открылся инклюзивный центр настольных игр
В Вологде ресторан «Чеширский кот» оштрафовали на 30 тысяч рублей за песни «Imagine Dragons»
28.02.2019 [БлогоVO]

Есть большое желание взять в руки биту, и идти на диалог в администрацию города Вологды по вопросу пассажирских перевозок!

1606
2
27.02.2019 [Общество]

Автобусные маршруты №№ 3, 5 и 49 в Вологде будет обслуживать московский перевозчик

4302
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце вынесли приговор водителю полицейского УАЗика, который попал в ДТП, спеша на вызов
Чиновники Никольского района хотели оставить жителей нескольких поселков без автобусов до райцентра еще на несколько лет
Жителей домов Минобороны в поселке Шайма Череповецкого района начали выселять из квартир
Житель Вологды продал через интернет несуществующие автозапчасти на 100 тысяч рублей
В Череповце сторожей и вахтеров оформляли на работу в детсадах с зарплатой ниже МРОТ
В Вологде в микрорайоне Лукьяново нашли тело 32-летней женщины со следами побоев
Вторую очередь улицы Возрождения в Вологде обещают построить в сентябре 2019 года
 


28.02.2019 [Экономика]

АПК «Вологодчина», занимавшаяся льноводством, доведена до банкротства

3842
0
01.03.2019 [БлогоVO]

А вы майские указы исполнять не пробовали?

41
0
01.03.2019 [Обзор Прессы]

Остров Сладкий: жизнь у "Вологодского пятака"

426
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика