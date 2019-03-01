Житель Вологды продал через интернет несуществующие автозапчасти на 100 тысяч рублей

В Вологде раскрыли очередную серию дистанционных мошенничеств, связанных с продажей несуществующих автомобильных запчастей. Злоумышленником оказался 39-летний вологжанин.

Мужчина разместил на сайте объявление о продаже подержанных автомобильных запчастей. Покупатель перевел 15 тысяч рублей за товар на банковскую карту продавца, однако, запчасти так и не получил.

Злоумышленника задержали, а позже в процессе разбирательства выяснилось, что он причастен еще к девяти аналогичным преступлениям. Мобильный номер и банковская карта, которыми пользовался злоумышленник, были оформлены на посторонних лиц, сообщает областное УМВД.

Общий ущерб от его действий составил около 100 тысяч рублей. Вырученные от фиктивных сделок деньги мужчина потратил на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество).