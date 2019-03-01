В Череповце сторожей и вахтеров оформляли на работу в детсадах с зарплатой ниже МРОТ

В Череповце трудовая инспекция оштрафовала ООО «Уют» за незаконное оформление на работу в детсадах сторожей и вахтеров. Вместо трудовых договоров с людьми заключали договоры возмездного оказания услуг, по которым ни больничный, ни отпуск получить невозможно.

ООО "Уют" занимается обслуживанием многоквартирных домов, но они выиграли конкурс на оказание охранных услуг в детских садах.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. С 1 мая 2018 года ООО «Уют» заключило договоры возмездного оказания услуг с девятью череповчанами.

- Анализ договоров показал, что они фактически являются трудовыми, за каждым гражданином закреплено рабочее место (территория детских дошкольных учреждений) и поручено исполнение обязанностей по специальностям «сторож» и «вахтер». Договоры гражданско-правового характера ежемесячно с гражданами перезаключались, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Таким образом руководство ООО "Уют" хотела снизить затраты на оплату труда – с 1 мая в России повысился МРОТ (он составляет 11 163 рублей, а договоры со сторожами и вахтерами заключались ежемесячно на суммы, не превышающие 8 тысяч рублей).

Прокуратурой Череповца по результатам проверки в адрес руководителя ООО «Уют» было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, с работниками с 1 января 2019 года были заключены срочные трудовые договоры.

Кроме того, в отношении ООО «Уют», а также генерального директора общества были возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых государственной инспекцией труда юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.