В Череповце сторожей и вахтеров оформляли на работу в детсадах с зарплатой ниже МРОТ

01.03.2019 [Общество]

В Череповце трудовая инспекция оштрафовала ООО «Уют» за незаконное оформление на работу в детсадах сторожей и вахтеров. Вместо трудовых договоров с людьми заключали договоры возмездного оказания услуг, по которым ни больничный, ни отпуск получить невозможно.

ООО "Уют" занимается обслуживанием многоквартирных домов, но они выиграли конкурс на оказание охранных услуг в детских садах.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. С 1 мая 2018 года ООО «Уют» заключило договоры возмездного оказания услуг с девятью череповчанами.

- Анализ договоров показал, что они фактически являются трудовыми, за каждым гражданином закреплено рабочее место (территория детских дошкольных учреждений) и поручено исполнение обязанностей по специальностям «сторож» и «вахтер». Договоры гражданско-правового характера ежемесячно с гражданами перезаключались, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Таким образом руководство ООО "Уют" хотела снизить затраты на оплату труда – с 1 мая в России повысился МРОТ (он составляет 11 163 рублей, а договоры со сторожами и вахтерами заключались ежемесячно на суммы, не превышающие 8 тысяч рублей).

Прокуратурой Череповца по результатам проверки в адрес руководителя ООО «Уют» было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, с работниками с 1 января 2019 года были заключены срочные трудовые договоры.

Кроме того, в отношении ООО «Уют», а также генерального директора общества были возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых государственной инспекцией труда юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.

 

Тэги: зарплата, детсады

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Глава Федотовского поселения с женой погибли в ДТП из-за выезда на встречку
В Нюксенском районе спасли двух медвежат из брошенной берлоги
Москва бесплатно передаст Вологде 15 троллейбусов
На отремонтированном Красном мосту в Вологде разваливаются ступени
Автобусные маршруты №№ 3, 5 и 49 в Вологде будет обслуживать московский перевозчик
Более 16 тысяч человек уехали из Вологодской области в другие регионы и за границу в 2018 году
Вас не спрашивали: как проект набережной в Вологде обсудили с жителями без их участия
АПК «Вологодчина», занимавшаяся льноводством, доведена до банкротства
В Вологде открылся инклюзивный центр настольных игр
В Вологде ресторан «Чеширский кот» оштрафовали на 30 тысяч рублей за песни «Imagine Dragons»
27.02.2019 [Общество]

Москва бесплатно передаст Вологде 15 троллейбусов

5017
8
28.02.2019 [БлогоVO]

Впервые фото московских троллейбусов для Вологды!

1856
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце вынесли приговор водителю полицейского УАЗика, который попал в ДТП, спеша на вызов
Чиновники Никольского района хотели оставить жителей нескольких поселков без автобусов до райцентра еще на несколько лет
Жителей домов Минобороны в поселке Шайма Череповецкого района начали выселять из квартир
Житель Вологды продал через интернет несуществующие автозапчасти на 100 тысяч рублей
В Череповце сторожей и вахтеров оформляли на работу в детсадах с зарплатой ниже МРОТ
В Вологде в микрорайоне Лукьяново нашли тело 32-летней женщины со следами побоев
Вторую очередь улицы Возрождения в Вологде обещают построить в сентябре 2019 года
 


28.02.2019 [Экономика]

АПК «Вологодчина», занимавшаяся льноводством, доведена до банкротства

3842
0
01.03.2019 [БлогоVO]

А вы майские указы исполнять не пробовали?

41
0
01.03.2019 [Обзор Прессы]

Остров Сладкий: жизнь у "Вологодского пятака"

426
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика