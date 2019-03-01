Вторую очередь улицы Возрождения в Вологде обещают построить в сентябре 2019 года

Администрация Вологды объявила аукцион по поиску подрядчика на строительство второй очереди улицы Возрождения в микрорайоне «Южный». Стартовая цена контракта – 81 млн рублей, заявки принимаются до 15 марта. Ранее, в декабре 2018 года, называлась другая сумма - 94,8 млн рублей.

Напомним, речь идет об отрезке дороги протяженностью 487 метров в микрорайоне «Южный» в границах Окружного шоссе – ул. Чернышовская – ул. Охмыльцевская. Заявку на участие в госпрограмме в 2019 году правительство области направило в Минстрой России в июле этого года. Первый отрезок дороги на улице Возрождения был сделан за счет застройщика нового микрорайона Охмыльцево, пояснил начальник департамента городского хозяйства Анатолий Баранов.

Пресс-служба администрации Вологды 1 марта сообщила, что участок будет построен на средства трех бюджетов: федерального, регионального и городского. Между тем, в декабре 2018 года пресс-служба областного правительства сообщала, что деньги пойдут из двух бюджетов - регионального и федерального. В декабрьском пресс-релизе говорилось, что Минстрой одобрил выделение на эту дорогу субсидии размером 73 млн рублей из федерального бюджета в 2019 году в рамках проекта «Ипотека и арендное жилье», а еще 21,8 млн рублей будет выделено из областного бюджета. Видимо, с тех пор суммы изменились.

1 марта пресс-служба городской администрации сообщила, что контракт предусматривает строительство четырехполосной дороги шириной 14 м с тротуарами, велодорожками и освещением. Также предусмотрены ливневая канализация и дренаж. Тепловые сети, которые ведут к новому детскому саду, уже прокладываются рядом с будущей дорогой, чтобы в случае ремонтных работ не пришлось вскрывать новое асфальтовое покрытие.

- Итоги аукциона мы подведем 21 марта и начнем реализацию проекта. К 1 сентября, когда дети пойдут в новый детский сад, дорога должны быть завершена, - рассказал заместитель мэра Вологды, начальник департамента городского хозяйства Анатолий Баранов.

В аукционной документации прописано, что все работы по строительству дороги должны быть завершены до 20 сентября 2019 года.

Напомним, жильцы просили заасфальтировать дорогу на улице Возрождения в 2015 году, но на тот момент в администрации Вологды им ответили, что не могут пока это сделать, потому что не проложены коммуникации.