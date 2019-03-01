В Кирилловском и Вытегорском районах при пожарах погибли двое мужчин

За последние два дня на пожарах в Вологодской области погибли двое жителей. Причины пожара в Кирилловском районе, где погиб 44-летний мужчина, пока неизвестны, а погибший в Вытегорском районе злоупотреблял спиртным и перед пожаром также нетрезв.

Пожар в одноэтажном частном деревянном доме в деревне Булыкино Кирилловского района начался в ночь с 28 февраля на 1 марта. Огонь полностью уничтожил кровлю и перекрытия, общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. 44-летний хозяин дома был обнаружен погибшим. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

А 35-летний хозяин дома в деревне Захарьино Вытегорского района в ночь с 27 на 28 февраля, когда начался пожар был нетрезв, сообщает региональное следственное управление. Тело мужчины было обнаружено после тушения.

По данным СУ СК РФ по Вологодской области, возгорание произошло после полуночи. Мать погибшего, проживающая по соседству, пыталась зайти в дом, когда заметила пламя, но жилая часть была закрыта изнутри. Женщина разбила окно дома, но из-за сильного задымления спасти мужчину не удалось.

Известно, что погибший злоупотреблял спиртным и накануне был также нетрезв. Предварительные результаты проверки свидетельствуют о том, что возгорание могло произойти в районе расположения печи.

Выяснением причин трагедии занмиаются следователи СКР.