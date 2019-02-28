Выплаты на приобретение жилья в Вологде в 2019 году получат 48 молодых семей

28.02.2019 [Общество]

Выплаты на приобретение жилья в 2019 году в Вологде получат 48 молодых семей, сообщает пресс-служба городской администрации. В прошлом году эта мера социальной поддержки была оказана 16 семьям.

В этом году количество семей увеличилось за счет того, что сумма субсидирования из областного и федерального бюджетов стала больше.

- Средства из городского бюджета выделены в размере 8,9 млн руб. Софинансирование за счет федерального и областного бюджетов составляет более 22 млн руб. При этом было принято решение об уменьшении процента софинансирования из городского бюджета, что также поспособствовало росту увеличению числа участников программы. Им уже вручены уведомления о включении в список претендентов на получение социальных выплат, - сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, участниками программы могут стать семьи, в которых супругам меньше 35 лет и которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Размер социальной выплаты составляет 35% от расчетной стоимости жилья. В основе расчета – норматив жилой площади на каждого человека. Семья может использовать выплату на покупку жилого помещения, строительство жилого дома, в качестве первоначального взноса при ипотечном кредитовании или на погашение уже имеющегося кредита.

Отметим, что нуждающихся в этой субсудии так много, что иногда семьи просто не успевают воспользоваться этой программой – пока они стоят в очереди, им исполняется 35 лет, и их «удаляют» из нее. О такой истории Newsvo писал в 2016 году - многодетная семья с тремя детьми в аварийном деревянном доме несколько лет не могла добиться от властей помощи в решении их жилищного вопроса. Сейчас детей уже четверо, но субсидию им так и не предоставили, потому что родителям уже исполнилось 35 лет.

В целом перед департаментом имущественных отношений поставлена задача в 2019 году обеспечить жильем 140 семей.  К ним относятся различные категории граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Тэги: выплаты, Поддержка

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