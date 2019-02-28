Череповчанина, обманувшего потерявших мобильники россиян, нашли в колонии

28.02.2019 [Происшествия]

В Череповце выявили новые факты мошенничества со стороны мужчины, который уже сидит в колонии за аналогичные преступления. Выяснилось, что ранее он обманул еще 12 россиян, о которых не было известно на момент его осуждения. 

Череповчанин пользовался тем, что люди размещали объявления о пропаже своих сотовых телефонов, а потом звонил и обещал вернуть за вознаграждение. Владельцы мобильников почему-то сразу же переводили несколько тысяч рублей незнакомому человеку, даже не убедившись, что телефон у него.

Так, в полицию Архангельска с заявлением о мошенничестве обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала, что ее дочь потеряла мобильник и разместила в интернете объявление о пропаже, указав для связи свой номер телефона. Вскоре позвонил неизвестный мужчина, который представился работником одного из архангельских ломбардов. Он сказал, что ему принесли утерянный гаджет.

- За возврат мобильного злоумышленник попросил проследовать к банкомату и перевести на его номер телефона денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей. Также он пояснил, что после перевода денег к ней подойдет женщина и отдаст утраченное имущество. Потерпевшая выполнила условия, но телефон ей так никто и не вернул, - сообщает областное УМВД.

В феврале сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 35-летний череповчанин, который уже отбывает наказание в колонии за аналогичное мошенничество. Выяснилось, что до своего осуждения он совершил еще 11 аналогичных преступлений, совершенных по той же схеме.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 «Мошенничество».

Тэги: мошенники

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