Семейная экскурсия по Вологде «Истории старого города» пройдет 2 марта

В выходные в Вологде пройдут две экскурсии, которые организует бюро «Вокруг да около».

«Истории старого города» расскажут участникам семейной экскурсии по Вологде 2 марта. На нее приглашают взрослых и детей от 7 лет, а вести ее будет Нина Смелкова.

- А предыстория вот какая: недавно в Вологде прошла олимпиада по краеведению. Дети назвали мэром города Герасима, великим местным композитором и маслоделом Пушкина, а поэтом - Драгунского. Вот мы и решили вспомнить нашу детскую экскурсию и превратить её в семейную! – сообщает группа бюро в соцсети.

3 марта в здании «Золотого якоря» на Советском проспекте экскурсовод Екатерина Хоботова расскажет, как встречала весну дореволюционная Вологда, ругали ли ее жители лужи и городскую управу.

- Почитаем фельетоны от дореволюционных журналистов, сравним с погодой за окном и вдоволь насмеемся! Ну и, конечно, рассмотрим весенние объявления о галошах, конфектах и модах весна-лето. И все это под чай из самоварчика, - пишут организаторы.

Участие в экскурсиях платное: для взрослых – 300 рублей, для детей – 200. Необходима предварительная регистрация. Подробности – в группе экскурсионного бюро в соцсети.