Череповчанка убила сожителя-алкоголика, пытаясь защитить сына от побоев

28.02.2019 [Происшествия]

В Череповце 46-летняя женщина оказалась в колонии после того, как она пыталась защитить сына от своего пьющего сожителя. Ее осудили за убийство при превышении пределов необходимой самообороны, сообщает региональное управление следственного комитета.

Трагедия произошла в одной из квартир города 19 августа 2018 года. В ту ночь между обвиняемой и ее 43-летним сожителем случилась очередная бытовая ссора, из-за которой мужчина подрался с ее взрослым совершеннолетним сыном. Сожитель опрокинул молодого человека на пол и навалился  сверху.

- Желая остановить избиение сына, женщина трижды ударила сожителя ножом в верхнюю часть спины. Смерть потерпевшего наступила через непродолжительный период времени на месте происшествия в результате колото-резаного проникающего одиночного ранения грудной клетки с повреждениями легкого и острой кровопотери, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям череповчанка рассказала, что погибший злоупотреблял спиртным и часто ссорился с ней, избивал ее, но она жалела сожителя и прощала, в полицию о таких фактах не сообщала. На период следствия женщина была заключена под стражу.

Суд назначил ей наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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В прошлом году Newsvo опубликовал серию материалов "Любовь с особой жестокостью" - он посвящен женщинам, по разным причинам оказавшимся в местах лишения свободы в Вологде, некоторым из них пришлось защищаться от своих мужей с помощью ножа.

Тэги: алкоголизм, самооборона, женщины, домашнее насилие

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