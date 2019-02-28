В Череповце водитель без прав сбил девушку на "Фольксвагене", принадлежащем 17-летнему молодому человеку

В Череповце инспектор ДПС задержал водителя, который сбил девушку на «зебре» и пытался скрыться с места ДТП. Инцидент произошел на улице Ленина.

Лейтенант полиции Юрий Харитоненко и младший лейтенант полиции Денис Свиридов увидели, как водитель «Фольксвагена Гольф» при повороте налево с улицы Луначарского совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». После этого иномарка скрылась с места ДТП.

Младший лейтенант Денис Свиридов подбежал к девушке, чтобы узнать, в каком она состоянии, и вызвал ей скорую помощь. В этот момент лейтенант Юрий Харитоненко бросился вслед за легковушкой.

- Пробежав около 170 метров, полицейский догнал транспортное средство, которое через квартал остановилось на светофоре, и ограничил его дальнейшее движение. За рулем иномарки находился житель Ярославской области 1995 г.р. Мужчина пояснил стражам правопорядка, что хотел развернуться на ближайшем перекрестке, чтобы вернуться на место ДТП. Также он рассказал сотрудникам ГИБДД, что приехал в Череповец с другом, который попросил помочь его перегнать купленную им несколько часов назад иномарку, - сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Позднее выяснилось, что у 23-летнего молодого человека, который находился за рулем авто, нет прав управления транспортными средствами. В отношении его полицейские составили административные материалы по ст. 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» и по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Оказалось, что «Фольксвагена» принадлежит 17-летнему молодому человеку - он передал свое авто мужчине без водительских прав. В отношении него также был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.

Иномарка была помещена на специализированную стоянку.