В Соколе директор бухгалтерской фирмы похитила 7,7 млн рублей со счетов компании клиента

В Соколе директор ООО «Бухконсалт», которая также исполняла обязанности бухгалтера, украла 7,7 млн рублей со счетов фирмы, которой оказывала услуги по бухучету. Средства были похищены у ООО «Орион», занимающегося деревообработкой.

У директора «Ориона» сложились дружеские отношения с бухгалтером, претензий по работе к ней не было, отчеты сдавались в срок. Женщина в силу своих служебных обязанностей имела доступ к счету предприятия, однако все переводы денег должна была осуществлять только с согласования с директором или представителем фирмы.

- Вместе с тем, в период с сентября 2017 года по 27 июня 2018 года женщина посредством системы дистанционного банковского обслуживания совершила хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Орион», в общей сумме 7 755 000 рублей, перечислив их с расчетного счета организации на расчетные счета другой фирмы, не имеющей отношения к деятельности ООО «Орион». В качестве оснований платежей она указала «оплата по договору поставки за пиломатериалы, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Пропажу крупной суммы денег обнаружила экономист ООО «Орион» при составлении отчета о деятельности предприятия. Было установлено, что денежные средства переведены на счет организации, с которой ООО «Орион» никогда не сотрудничало. Переводы были с различными суммами от 100 000 до 500 000 рублей, всего было совершено 33 таких операции.

- Директору фирмы, на счет которой были перечислены денежные средства, не было известно о преступных намерениях подсудимой. Он только обналичивал денежные средства по просьбе ее и передавал ей, поэтому в возбуждении уголовного дела в отношении него было отказано, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

52-летняя подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, частично возместила причиненный потерпевшему ущерб.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. В счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевшей стороны с подсудимой взыскано 6 255 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.