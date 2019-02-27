Ремонт Октябрьского моста в Вологде обещают завершить к сентябрю 2019 года

Ремонт Октябрьского моста в Вологде продолжится в этом году. Об этом во время публичного отчета заявил и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский, отвечая на вопрос из зала.

- Ремонт закончился? Снизу мост не покрашен. Я лыжник, катаюсь там, и все строительные материалы, бадьи, бочки, все лежит под мостом, - задал вопрос мужчина. - Ремонт моста закончен в плане проезжей части. Выполнен ремонт восстановления защитных слоев бетона всех несущих конструкций. К сожалению, только это мы успели в 2018 году. Работы были остановлены в связи с поднятием воды в реке Вологда, а также работы были остановлены по причине прихода морозов. Покраску я останавливал лично. У нас есть продление срока по ремонту Октябрьского моста до 1 сентября 2019 года. Этим мы воспользуемся, - ответил и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.

Напомним, Октябрьский мост в Вологде начали ремонтировать в августе 2018 года, аукцион на 54,7 млн рублей выиграло ООО «Интелстрой», субподрядчиком стало ООО «СК Новый дом» (эта же фирма ремонтировала Красный мост). Все работы должны были завершить до 30 ноября 2018 года. На время ремонта движение по мосту производилось по одной полосе, возникали пробки, что вызывало недовольство горожан.

Вскрытие верхней части Октябрьского моста показало, что конструкции находятся в абсолютно непригодном состоянии. После демонтажа слоя бетона строители увидели, что сильно повреждены балки, которые изначально менять не предполагалось. Пришлось проводить еще одну экспертизу, после которой городские власти заявили, что мост будут ремонтировать в два этапа.

- Дальше я предлагаю сделать таким образом: работы, которые необходимо срочно выполнять, мы их делаем, запускаем движение, а дальше обращаемся к проектировщикам, чтобы они не спеша проработали проектное решение – возможно, придется усиливать мост дополнительными балками. Мы здесь не хотели бы торопиться. Ну, и то же самое по сходам – то проектное решение, которое было в составе проектно-сметной документации, мы считаем, что оно уже устарело, не совсем реализуемо и недолго прослужит. Поэтому проектировщикам и вот этот вопрос мы задаем. В моем понимании, работы будут просто разбиты на два этапа, и второй этап, возможно, будет проведен в следующем году, в теплое время года, потому что сейчас, как мне кажется, не все работы даже по «лечению» колонн подрядчик успеет сделать, - заявил в начале сентября мэр Сергей Воропанов.

В итоге движение по двум полосам моста было открыто 1 ноября 2018 года. Из-за высокого уровня воды в реке работы по укреплению его конструкции перенесли на весну.