Вологжане могут купить билеты в театр для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

27.02.2019 [Культура]

Вологодский театр для детей и молодёжи присоединяется к благотворительной акции, проводимой по инициативе Международной ассоциации театров для детей и юношества ASSITEJ.

С 1 по 19 марта 2019 года вологжане могут приобрести в кассе театра билет на спектакль «Зайка-Зазнайка», а также на любые спектакли марта – апреля 2019 года и оставить купленный билет в кассе или у администратора. Татр передаст эти билеты детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

- 20 марта в 14 часов спектакль «Зайка-Зазнайка» Вологодского театра для детей и молодёжи бесплатно посмотрят 100 участников областного театрального фестиваля «Вологодчина театральная». Также в этот день 100 детей, участников городского фестиваля юных любителей театрального искусства «Мой друг - театр», посмотрят спектакль по льготным билетам,- пояснили в театре.

Акция приурочена к Международному дню театра для детей и молодёжи, который отмечается 20 марта.

 

Тэги: Вологодский театр для детей и молодёжи, благотворительная акция

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