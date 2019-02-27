В Вологде ресторан «Чеширский кот» оштрафовали на 30 тысяч рублей за песни «Imagine Dragons»

В Вологде суд оштрафовал владельцев ресторана «Чеширский кот» за незаконное воспроизведение музыкальных композиций. ООО «Самсон», которому принадлежит ресторан, и его директора признали виновными в нарушении авторских и смежных прав в целях извлечения дохода (ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ).

- Как следует из материалов дела об административных правонарушениях, 17 декабря 2018 года с 15.30 до 16.50 в ресторане «Чеширский кот» на ул. Ленинградской в Вологде, принадлежащего ООО «Самсон», без лицензионных договоров с Российским авторским обществом и Всероссийской организацией интеллектуальной собственности воспроизводились музыкальные композиции «Memories - LakeMike», «BadLiar - ImagineDragons», «LoseMyMind - UmutKilic» и другие, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В материалах дела также отмечается, что музыка в ресторане проигрывалась для создания приятной обстановки, привлечения посетителей, а значит «для извлечения прибыли».

На суде представитель Российского авторского общества пояснила, что ранее предупреждала фирму о необходимости заключения договоров. После составления протоколов договоры с обществом заключены.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 61 в г. Вологде назначил ООО «Самсон» штраф в размере 30 000 рублей, а его директору - в размере 10 000 рублей.

Отметим, что, согласно законодательству, использованием фонограммы в том числе считается публичное исполнение, то есть любое сообщение фонограммы с помощью технических средств в месте, «открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается фонограмма в месте ее сообщения или в другом месте одновременно с ее сообщением».