Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий будет управлять финансами Московской Патриархии

27.02.2019 [Общество]

Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий назначен председателем финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии. При этом за ним сохраняются обязанности в Вологодской епархии.

Как сообщает сайт Вологодской митрополии, такое решение было принято на состоявшемся 26 февраля заседании Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- В ходе заседания было принято решение освободить митрополита Рязанского и Михайловского Марка от должности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, выразив ему благодарность за понесенные труды. Председателем Финансово-хозяйственного управления назначен митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, с сохранением за ним обязанностей по архипастырскому окормлению Вологодской епархии, - сообщает сайт Московского патриархата.

Основная задача финансово-хозяйственного управления – контроль общецерковных взносов в Московскую Патриархию и тщательный анализ приходского уровня церковной экономики, а также составление реестра всего имущества Русской Православной Церкви (информация с сайта открытой православной энциклопедии "Древо"). 

Тэги: церковь, митрополит

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