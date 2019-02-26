В Вологде задержаны двое мужчин, обворовавших несколько гаражей на Белозерском шоссе

В Вологде полицейские с поличным задержали подозреваемых в серии краж из гаражей. В течение нескольких недель в городское УМВД поступило восемь заявлений от владельцев гаражей в районе Белозерского шоссе. Общий ущерб составил порядка 120 тысяч рублей.

Неизвестные проникали в боксы, взламывая крышу, двери и проламывая стены. Чтобы проникнуть из одного гаража в другой, воры разрушали перекрытие между ними. Злоумышленники крали электроинструменты, запчасти и колеса автомашин.

Сложность про поиске подозреваемых создавало то, что владельцы редко появлялись в гаражах и не знали о хищениях, поэтому заявления в полицию поступали слишком поздно.

В итоге двоих воров взяли с поличным, когда те проникли в один из гаражных боксов. Злоумышленниками оказались 39-летний и 28-летний вологжане.

По месту их жительства изъяли часть похищенного имущества из других гаражей, но основную часть они уже успели продать, сообщает УМВД по Вологодской области.

Изъятое имущество полицейские вернут законным владельцам. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в помещение).