В Череповце открылась выставка военного оружия разных эпох

26.02.2019 [Общество]

В Художественном музее Череповца открылась выставка оружия войны 1812 года, Гражданской и Великой Отечественной войн.

В залах представлено более 250 единиц русского и трофейного оружия, боеприпасов, предметов амуниции, униформы и наград из собрания Череповецкого музейного объединения. В таком объеме музейная коллекция оружия прежде никогда не выставлялась

- Вниманию посетителей представлены подлинные боевые образцы оружия, с которым российские войска прошли через сражения войны 1812 года, Гражданской и Великой Отечественной войн. В каждом тематическом блоке собраны уникальные экспонаты: например, ствол русского ружья с Бородинского поля, находки художника В.В. Верещагина на развалинах севастопольских редутов, самодельное оружие партизан Гражданской войны, легендарный крупнокалиберный пулемет ДШКМ. Кроме того на выставке показана коллекция трофейного оружия – свидетельство побед нашей армии,- сообщают организаторы.

Оружия череповецких музеев собиралась на протяжении долгих лет. Ее основой стало собрание Музея Лейб-Гвардии Литовского полка, оказавшееся в годы Гражданской войны в Череповце. В дальнейшем коллекция пополнялась экспонатами, которые в разные годы передавались на музейное хранение из воинских частей, местной милиции и частными дарителями. Большая часть экспонатов, связанных с Великой Отечественной войной, поступила из музея 79-й Гвардейской зенитно-ракетной бригады войск ПВО. В последние годы коллекция пополнилась предметами вооружения и экипировки, переданными музею бойцами Череповецкого ОМОНа.

Выставка будет работать до 10 мая.

 

Тэги: Художественный музей, оружие
фото газеты "Голос Череповца"

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