Вологодский музыкант прокомментировал исполнение его песни о бомбардировке США в Исакиевском соборе

Концертный хор Санкт-Петербурга, выступая 23 февраля на праздничном концерте в Исаакиевском соборе, исполнил песню об атомной бомбардировке США, пишет газета «Бумага». Включение ее в репертуар хора вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей интернета, ищущих во всем политический контекст.

Песня вологодского музыканта Андрея Козловского «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих», написанная в 80-е годы, прозвучала после основной программы, в которой хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов.

«На подводной лодочке с атомным моторчиком да с десятком бомбочек под сотню мегатонн пересек Атлантику и зову наводчика: „Наводи, говорю, — Петров, на город Вашингтон!“» —поется в песне.

Видео с концерта выложил сам хор. Дирижер хора Владимир Беглецов сказал, что никакого подтекста в ее исполнении не было:

«Песня шуточная. Исполнена на бис 23 февраля. Не ищите политики. Зал аплодировал стоя. Никаких призывов нет и не было». «Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры», — объяснил коллектив хора на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Композиция Козловского создавалась как сатира на пропаганду в СССР. Автор песни призвал воспринимать композицию как шутку и не искать здесь политики. Андрей Козловский написал об этом на странице в «ВКонтакте»: