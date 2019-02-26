Вологодский музыкант прокомментировал исполнение его песни о бомбардировке США в Исакиевском соборе
Концертный хор Санкт-Петербурга, выступая 23 февраля на праздничном концерте в Исаакиевском соборе, исполнил песню об атомной бомбардировке США, пишет газета «Бумага». Включение ее в репертуар хора вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей интернета, ищущих во всем политический контекст.
Песня вологодского музыканта Андрея Козловского «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих», написанная в 80-е годы, прозвучала после основной программы, в которой хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов.
«На подводной лодочке с атомным моторчиком да с десятком бомбочек под сотню мегатонн пересек Атлантику и зову наводчика: „Наводи, говорю, — Петров, на город Вашингтон!“» —поется в песне.
Видео с концерта выложил сам хор. Дирижер хора Владимир Беглецов сказал, что никакого подтекста в ее исполнении не было:
«Песня шуточная. Исполнена на бис 23 февраля. Не ищите политики. Зал аплодировал стоя. Никаких призывов нет и не было».
«Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры», — объяснил коллектив хора на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Композиция Козловского создавалась как сатира на пропаганду в СССР. Автор песни призвал воспринимать композицию как шутку и не искать здесь политики. Андрей Козловский написал об этом на странице в «ВКонтакте»:
"Если что, то в 1980 году я был студентом ЛТА им.Кирова, где исправно посещал военную кафедру, на которой половину курса учили быть штурманами военно-транспортной авиации, а другую превращали в командиров мотострелкового взвода. Иногда мы умудрялись в робах механиков и нерабочими автоматами прорваться строем к ближайшему чапку (пивному ларьку). Строй был, а строевой песни не было. Вот я и придумал. Практически, перепел учебники по боевым дисциплинам, в котором в те времена был один вероятный противник. Возможно, кого-нибудь и учили в 1980-м году на военных кафедрах обниматься и целоваться, но нам, почему-то, преподавали, как можно победить без поцелуев. И Вовочка, и Петров - персонажи реальные, мои друзья. Песня -стеб. Ее в 83-м по Би-Би--Си крутанули. Вот, собственно, и все."