В Грязовецком районе будут судить школьника, укравшего из чужого дома весы, гирю и топоры

В Грязовецком районе будут судить школьника. 14-летний подросток обвиняется в краже имущества из чужого жилища.

По версии следствия, вечером 19 июля 2018 года подросток подошел к чужому дому и сорвал замок на двери ломом, взятым с собой. Из дома он вынес бытовые механические весы, двухкилограммовую металлическую гирю от них, три топора и другой инструмент. Ущерб оценили в 2900 рублей.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Оно направлено в суд.