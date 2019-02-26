В Грязовецком районе будут судить школьника, укравшего из чужого дома весы, гирю и топоры

26.02.2019 [Происшествия]

В Грязовецком районе будут судить школьника. 14-летний подросток обвиняется в краже имущества из чужого жилища.

По версии следствия, вечером 19 июля 2018 года подросток подошел к чужому дому и сорвал замок на двери ломом, взятым с собой. Из дома он вынес бытовые механические весы, двухкилограммовую металлическую гирю от них, три  топора и другой инструмент. Ущерб оценили в 2900 рублей.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ  (кража). Оно направлено в суд.

 

Тэги: кража. подростки, металлолом

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