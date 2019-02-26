Мышиный квартет, «Циркъ» и палата №6: масленичные гуляния пройдут в Семенково 9 и 10 марта

26.02.2019 [Общество]
Мышиный квартет, «Циркъ» и палата №6: масленичные гуляния пройдут в Семенково 9 и 10 марта

9 и 10 марта музей «Семенково» приглашает на масленичные гуляния: в этом году гостей обещают удивить новой программой, посвященной театру.

Для посетителей приготовили спектакль под открытым небом: с главной сценой, театральными площадками, с сюжетными поворотами, драматическими и комедийными персонажами.

- Одним из центральных мест Масленицы станет главная сцена, где зрители увидят немного драмы, трагикомедии, балет в исполнении мышиного квартета под руководством КОТферансье. Увидят гости и знаменитого силача мюсье Анатоля, который исполнит свои удивительные номера, - сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Звуки шарманки приведут гостей музея в «Циркъ», где они встретят укротителя змей, канатоходцев, воздушных гимнастов, дрессировщика медведя. По соседству в «Палате №6» всех желающих проверить своё здоровье будет принимать Антон Павлович Ч. 

Конечно, праздник не обойдётся без классических атрибутов: вкусных блинов, катания с горок, песен и плясок, а также сжигания масленицы в «погорелом театре». 

Время праздничной программы - с 12:00 до 15:00. Стоимость билета: 300 рублей – взрослые;  200 рублей – школьники, пенсионеры, студенты; 50 рублей – дошкольники; дети до 3-х лет – бесплатно.

Предварительно купить билеты можно по адресам: ул. С. Орлова, 15 (Вологодский кремль); Советский проспект, 18; музей «Семёнково». Справки по телефону: (8172) 21-01-90.

Тэги: масленица
Фото Вологодского музея-заповедника

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