В Череповце после столкновения на встречке автомобиль врезался в дерево

Два человека пострадали в столкновении "Шевроле Круз" и "Шкоды Октавиа" на улице Ленина в Череповце. ДТП произошло сегодня ночью в 3:25 возле дома №56.

Как сообщает ГИБДД по Череповцу, 21-летний водитель "Шевроле" при возникновении опасности не принял мер к снижению скорости и выехал на полосу встречного движения, из-за чего произошло столкновение с автомобилем "Шкода" под управлением 52-летнего водителя.

От столкновения "Шевроле" откинуло на дерево. В результате ДТП пострадали два человека: водителя "Шевроле" с переломом костей носа, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставили в больницу, а 21-летнего пассажира "Шевроле" с ушибом голени и левой стопы направили на амбулаторное лечение.