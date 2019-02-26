В Междуреченском районе суд оштрафовал мужчину, который пьяным хотел взять книгу в библиотеке, не сдав старые

26.02.2019 [Происшествия]

Суд оштрафовал 52-летнего жителя Междуреченского района за то, что он устроил скандал в библиотеке из-за не выданной ему книги. Инцидент произошел 28 декабря 2018 года в здании библиотеки поселка Пионерский.

По данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, в тот день мужчина пришел в библиотеку, чтобы взять книгу. Заведующая библиотекой отказалась выдать ее посетителю, поскольку он еще сдал книги, взятые им в 2016 году. 

Как рассказывает заведующая, после ее отказа мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал выражаться нецензурной бранью и вел себя агрессивно. Она позвонила сестре и попросила вызвать наряд полиции, так как мужчина заявил, что не уйдет из библиотеки, пока не получит книгу.

- В судебном заседании мужчина вину в совершении указанного правонарушения признал частично, пояснил, что действительно приходил в библиотеку в указанное время, но в состоянии алкогольного опьянения не находился. Просил строго не наказывать с учетом того, что он проживает один, содержит домашний скот, который может остаться без присмотра, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве, то есть нарушении общественного порядка, выражающегося в явном неуважении к обществу (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 500 рублей.

Постановление суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Тэги: пьянство, штрафы

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