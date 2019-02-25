Череповчане стали победителями Первенства Северо-Запада по дзюдо

25.02.2019 [Спорт]

В Великих Луках завершилось Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. В соревнованиях принимали участие спортсмены со всех регионов СЗФО.

Вологодскую область представляли дзюдоисты спортивной школы №3 города Череповца, они завоевали 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.

Победителями в своих категориях стали Ольга Смирнова и Руслан Самосудов. Теперь они будут отстаивать честь не только своего региона, но и всего Северо-Запада на Первенстве России, которое пройдет в марте в Новороссийске.
 

Тэги: дзюдо

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