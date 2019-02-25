Все школы Череповца с 26 февраля закрываются на карантин

В Череповце с 26 февраля все школы закрываются на карантин из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«С 26 февраля в школах и учреждениях дополнительного образования города вводится карантин. Такое решение приняла сегодня межведомственная комиссия по обеспечению биологической и химической безопасности. Школы Череповца переходят на дистанционное обучение», - сообщила на своей странице в соцсети мэр города Елена Авдеева.

Карантин вводится до 2 марта включительно. Решение о продлении будет приниматься, исходя из ежедневного мониторинга заболеваемости.

С 11 по 17 февраля в Вологодской области области зарегистрировано 20 577 случаев гриппа и ОРВИ, эпидемический порог превышен на 65,1%. Среди заболевших 60% - это дети до 14 лет.

В Череповце (292,1 на 10 тыс. нас.), а также в Бабаевском (210,75) и Верховажском (176,8) районах уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил среднеобластной показатель на 2-40%.

- Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в городе Череповце, где уровень заболеваемости на протяжении 5 недель имеет тенденцию к росту с превышением среднеобластных показателей. Неблагоприятные тенденции по росту заболеваемости среди всех возрастных групп, в том числе среди детского населения, - сообщает департамент здравоохранения Вологодской области.

Лабораторный мониторинг показывает, что в Вологодской области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1 2009 и H3N2), а также вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы и прочие).