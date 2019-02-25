Ранее судимый житель Верховажского района незаконно вырубил лес на 430 тысяч рублей

В Верховажском районе полицейские насчитали порядка 80 спиленных деревьев хвойных пород. На место они выехали после того, как им поступило сообщение о незаконной рубке леса недалеко от деревни Великодворская.

Ущерб оценили в сумму свыше 430 тысяч рублей. По факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере возбудили уголовное дело.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в незаконной рубке леса. Им оказался ранее судимый 53-летний житель Верховажского района.

- В настоящее время материалы уголовного дела готовятся к направлению в суд,- сообщает УМВД по Вологодской области.

За что был ранее судим подозреваемый, не сообщается.