Ранее судимый житель Верховажского района незаконно вырубил лес на 430 тысяч рублей
25.02.2019 [Общество]
В Верховажском районе полицейские насчитали порядка 80 спиленных деревьев хвойных пород. На место они выехали после того, как им поступило сообщение о незаконной рубке леса недалеко от деревни Великодворская.
Ущерб оценили в сумму свыше 430 тысяч рублей. По факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере возбудили уголовное дело.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в незаконной рубке леса. Им оказался ранее судимый 53-летний житель Верховажского района.
- В настоящее время материалы уголовного дела готовятся к направлению в суд,- сообщает УМВД по Вологодской области.
За что был ранее судим подозреваемый, не сообщается.
Фото областного УМВД.
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