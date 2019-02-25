В Усть-Кубинском районе суд обязал чиновников ликвидировать свалку возле деревни Богослово

25.02.2019 [Общество]

В Усть-Кубинском районе суд обязал администрацию поселения  ликвидировать несанкционированную свалку площадью 2000 квадратных метров вблизи деревни Богослово.

Нарушения природоохранного законодательства были выявлены во время прокурорской проверки.

- Неисполнение обязанностей по ликвидации свалки нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, а также создает угрозу возникновения и распространения пожара в прилегающих лесных массивах, - сообщает прокуратура Вологодской области.

По результатам проверки прокуратурой района в суд был направлен иск к администрации сельского поселения Устьянское с требованием возложить обязанность ликвидировать несанкционированную свалку.

Требования прокурора были удовлетворены судом в полном объеме. Теперь районная прокуратура должна будет проконтролировать, чтобы решение суда было исполнено.

В областной прокуратуре нам не смогли назвать срок, к которому требуется ликвидировать свалку.

Тэги: свалка

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