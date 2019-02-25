В Сокольской ЦРБ накопился долг более 1,5 млн рублей за теплоэнергию и водоснабжение

Арбитражный суд Вологодской области обязал Сокольскую ЦРБ выплатить «Вологодской сбытовой компании» 1 656 941 рублей 65 копеек.

Задолженность накопилась по договору на отпуск тепловой энергии, а также по договору холодного водоснабжения и водоотведения. Оба договора были заключены весной 2017 года.

Изначально долг возник перед МУП «Коммунальные системы», однако 17 января 2018 года муниципальное унитарное предприятие уступило право денежного требования ПАО «Вологодская сбытовая компания».

Поскольку ответчик задолженность не погасил, ПАО «ВСК» обратилось в арбитражный суд Вологодской области.

- Суд согласился с доводами ПАО «Вологодская сбытовая компания» и решил взыскать с БУЗ ВО «Сокольская центральная районная больница» в пользу ПАО «Вологодская сбытовая компания» 1 656 941 рублей 65 копеек, - сообщает пресс-служба арбитражного суда.

В эту сумму входят в том числе 1 553 505 рублей 83 копеек задолженности и 103 435 рублей 82 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами.

Дозвониться до пресс-слубы департамента здравоохранения, чтобы узнать, выделялись ли больнице деньги на оплату коммунальных услуг или нет, нам пока не удалось.

Мы также позвонили в приемную главврача Сокольской ЦРБ. Там нас переадресовали к юристу больницы, а та сказала, что не уполномочена давать комментарии, и бросила трубку.