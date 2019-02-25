В Вожеге вынесли приговор 26-летней девушке, из ревности трижды ударившей ножом своего парня

25.02.2019 [Происшествия]

В Вожеге к условному сроку приговорили 26-летнюю девушку, которая трижды ударила своего молодого человека ножом в грудь, а на суде утверждала, что он сам на него наткнулся.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, инцидент в октябре 2018 года в квартире одного из домов по улице Октябрьской. Между девушкой и 29-летним потерпевшим, который в тот момент был пьян, произошла ссора на почве ревности. В ходе нее девушка вооружилась ножом и нанесла молодому человеку три удара в область груди.

Во время следствия и на суде жительница Вожеги отказывалась признать свою вину.

- Суду пояснила, что в ходе ссоры потерпевший В., с которым она находится в близких отношениях, ударил её ногой в живот, бросил в неё рюкзак с вещами, ругался, ударил её ладонью по лицу. Желая отпугнуть В., она взяла кухонный нож и держала его обеими руками перед собой, прижимая рукоятью к груди. Подходя к ней, потерпевший споткнулся и наткнулся грудью на нож, который она держала в руках. После этого потерпевший, желая примириться и обнять Карелину, ещё дважды сам наткнулся грудью на этот нож, - говорится в сообщении пресс-службы.

На суде потерпевший подтвердил слова девушки, однако суд критически отнесся к их показаниям, посчитал их недостоверными, поскольку молодых людей связывают давние близкие отношения.

Вожегодский районный суд признал посудимую виновной в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ). Ей назначено наказание в виде одного года лишния свободы условно, с испытательным сроком на один год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: ревность, нападение

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