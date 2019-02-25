29 гусей без ветеринарных документов везут из Краснодарского края в Тотемский район

На трассе в Ярославской области остановили «Газель» с живыми гусями, которых незаконно везли из Краснодарского края в Тотемский район Вологодской области.

Машину остановили на стационарном посту ДПС, в кузове были 29 голов гусей, которых везли из Кущевского района Краснодарского края в Вологодскую область.

- При осмотре груза и сопроводительных документов установлено отсутствие у владельца, осуществлявшего перевозку подконтрольного госветнадзору товара, ветеринарного свидетельства формы №1, а также сведений об оформлении такового в электронном виде, - сообщает управление Россельхознадзора по Ярославской области.

На владельца груза за перевозку подконтрольного госветнадзору груза без ветеринарных сопроводительных документов составили административный протокол, после чего машина продолжила путь. В ярославском управлении Россельхознадзора корреспонденту Newsvo пояснили, что информация о грузе без документов передана их вологодским коллегам, и вопрос с легальностью «живого груза» будет решен по факту прибытия к месту назначения.