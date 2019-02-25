В Череповце начал работу проект для волонтеров и тех, кто нуждается в их помощи

На официальном сайте Череповца появилась интерактивная карта «Рука помощи», где любой желающий может оставить заявку на помощь или наоборот предложить ее.

Проект создан на основе «Яндекс.Карт»: это набор меток с адресами, где требуется помощь. Заявки проверяются вручную, чтобы избежать случаев мошенничества.

- Мы пытаемся создать единую карту, где бы отображались практически все виды помощи: от необходимости что-то отремонтировать в доме до поисков пропавших и сбора вещей для пострадавших при чрезвычайном происшествии»,- пояснил главный редактор официального сайта Череповца Андрей Ненастьев.

По его словам, сейчас в Череповце работают более 20 волонтерских обществ и организаций, которые профессионально помогают нуждающимся, но единого ресурса, где бы любой житель мог и попросить помощь, и оказать ее, до сих пор не было.