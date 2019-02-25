В Соколе чиновники не видят проблемы в том, что семьи с детьми живут в разваливающемся доме

Любовь Южакова

В аварийной двухэтажке на улице Труда, 25 в Соколе холодно, просели крыша и потолки, стены покосились: люди боятся, что конструкции вот-вот рухнут. Но городские власти не хотят включать ее в список домов на расселение, руководствуясь формальными признаками.

На болоте

Двухэтажный дом на 16 квартир был построен и введен в эксплуатацию в декабре 1982 года, сейчас в нем живут 55 человек, среди них есть дети и пенсионеры. Квартиры в доме как приватизированные, и муниципальные.

Тогда, в начале 1980-х, будущие жильцы самостоятельно руководили всем процессом постройки. Одной из главных их ошибок стало то, что дом был возведен на болоте, которое не осушили, не завалили и не ликвидировали. Причина одна – краткие сроки для постройки и сдачи в эксплуатацию. По сути, здание находится в настоящей топи, жиже и глинистой массе. Кроме того, в первые годы после сдачи дома в эксплуатацию фактически не было системы канализации, поэтому в квартирах располагались выгребные ямы.

- Жильцы находятся под постоянной угрозой обрушения, живут в страхе, что в любой момент времени может провалиться пол, треснуть несущие конструкции или обвалиться крыша, - рассказал Игорь Кузнецов, один из жителей дома.

«Распоряжение сверху»

Первые заметные деформации дома и сигналы о том, что происходит изменение в потолках, стенах, крыше и полу появились еще в начале 2000-х, но перекос несущих конструкций стал особенно заметен в 2010 году.

- В августе 2015 года по инициативе жильцов была приглашена комиссия по обследованию дома (БТИ), которая установила, что дом фактически еще может простоять несколько лет, а также указала в документах физический износ на уровне 62%. Некоторые соседи утверждают, что председатель комиссии на вопросы «Почему вы так говорите, что дом может простоять еще несколько лет?» и «Что нам делать дальше?» дала ответ – «Мы всё равно вам не напишем физический износ больше, чем сейчас. Распоряжение сверху, которое не имеем права нарушать». Странно, не правда ли? При этом, у членов комиссии при себе не было специализированной аппаратуры, инструментов, чтобы явно и технически оценить по факту состояние жилого дома. У них с собой имелась только ручка и блокнот, а также какие-то документы с методикой расчета, - рассказа Newsvo жильцец дома Игорь Кузнецов.

Деревянная балка, на которой держится пол, сломалась. Скриншот видео из сюжета ВГТРК.

Спустя полтора года жильцы решили заказать платную экспертизу дома, ее провело ООО «Соколпроект» в апреле 2017 года. В этот раз у членов комиссии была аппаратура и необходимые инструменты, были обследованы все проблемные места, включая подземные помещения, погреба и междуэтажные перекрытия. Эксперты выдали заключение и решение о признании жилого дома аварийным, подлежащим сносу и расселению. Спустя месяц (25 мая 2017 года) такое же решение вынесла межведомственная комиссия. Все правовые нормы были соблюдены.

- Вся «петрушка» в том, что на тот момент времени завершилась реализация первого этапа программы по переселению граждан и параллельно муниципальными властями производилось обновление реестра аварийного иветхого жилищного фонда. Со стороны членов межведомственной комиссии, органов местного самоуправления никакой подробной информации о дальнейших шагах предоставлено не было. По сути, дом признали аварийным, но речи о включении в программу по переселению не шло, - говорится в письме жильцов.

На фото справа видно, как искривилась стена.

Живите в аварийном

В начале этого года жильцы обратились в районную администрацию, чтобы узнать, будет ли их дом включен во второй этап программы переселения. Там им ответили, что не будет.

- В региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы будут включаться многоквартирные аварийные дома, признанные таковыми в связи с техническим износом до 1 января 2017 года. В связи с этим, дом по адресу город Сокол, улица Труда, д. 25, не может быть включен в областную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, - говорится в ответе администрации Сокола.

Но как в таком случае быть жильцам, потолки в квартирах которых вот-вот упадут? Районные власти предложили им воспользоваться маневренным жилым фондом, но и это возможно только через обращение в городской суд. Вопрос в том, будут ли условия проживания в маневренном фонде лучше, чем сейчас.

- Объясню, что в соответствии с жилищным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами и региональной адресной программой по переселению граждан жилищные условия для проживания граждан-переселенцев должны быть лучше предыдущих и соблюдены в полном объеме. Маневренный жилой фонд в Соколе – это бывшие общежития учебных заведений (СЛПТ), которые были частично отремонтированы в 2018 году, но фактически, условия для проживания в них не соответствуют условиям, указанным во всех нормативно-правовых актах, - говорит Игорь Кузнецов.

Сокольчане также обращались в районную администрацию, в онлайн-приемную губернатора. Везде ответ один и тот же: в программу не попадаете.

Судя по происходящему, жителям просто не хотят оказывать помощь, «прикрываясь» формальными отговорками. Получается, люди живут в разваливающемся доме согласно законодательству РФ, а если кто-то пострадает из-за обрушения крыши, то ответственности за это никто не понесет?