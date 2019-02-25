В Череповецком районе пьяный куривший мужчина погиб при пожаре

В Череповецком районе пьяный мужчина, куривший сигарету, спровоцировал пожар и погиб.

Инцидент произошел сегодня ночью в поселке Тоншалово. Однокомнатная квартира одноэтажного 4-квартирного кирпичного дома №54 на улице Рабочей загорелась ночью, вызов пожарным поступил в 01:23.

- Через 15 минут пожарные прибыли на место происшествия, в 01:45 пожар ликвидировали. Общая площадь пожара составила 1 кв. метр. Повреждено кресло, закопчен пол,- сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

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Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения со стороны погибшего, сообщает областное УМЧС