В Вологде открылся инклюзивный центр настольных игр

В городской организации Всероссийского общества инвалидов на улице Конева, 33 в Вологде накануне открылся инклюзивный центр настольных и настольных спортивных игр. Напомним, на реализацию проекта «Играем вместе» был получен президентский грант в конце прошлого года. 23 февраля президент Федерации настольных спортивных игр России Гунтарс Бралитис вручил руководству центра доверенность на создании регионального представительства спортивного объединения.

Как сообщает новостной сайт городской администрации Вологда.рф, в помещение на улице Конева вологодская организация ВОИ переехала осенью 2018 года. Оно требовало ремонта, но, видимо, средств на него было выделено недостаточно, поскольку выполнять ремонтные работы помогали добровольцы, в том числе студенты ВИПЕ ФСИН и люди с ограниченными возможностями здоровья. Сообщается, что их наградили памятными значками «Волонтер Всероссийского общества инвалидов».

«В помещении проведен практически полный комплекс работ. Сделан демонтаж стены, произведена заливка пола, мы также шпаклевали, штукатурили и красили стены. Специально наняли сантехника с электриком. Была произведена адаптация помещения для людей с ОВЗ: например, у входа установлен пандус и специальный подъемник для инвалидов, передвигающихся на колясках, есть санитарно-гигиеническая комната для инвалидов. Сейчас в нашем Центре созданы условия для всех категорий инвалидности: граждан с нарушением слуха и зрения, людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других категорий», - рассказала и. о. председателя вологодского подразделения Всероссийского общества инвалидов Екатерина Щекотурова.

В инклюзивном центре есть 48 настольных и настольных спортивных игр, включая «Новус», «Кульбутто», «Корнхолл», «Матрёшка», «Крокинол», «РейсПолет» и другие. Посетители -взрослые и дети - смогут не только играть, но и тренироваться перед предстоящими соревнованиями. Кроме того, там будут проводиться мастер-классы по играм. После тренировок будет сформирована команда, которая будет представлять Вологодскую область на соревнованиях.

Весной возле центра должны забетонировать разворотную площадку для комфортного использования подъемника и проложить дорожку до тротуара. Центр «Играем вместе» будет работать три раза в неделю во второй половине дня. С точным расписанием можно будет ознакомиться в группе Вологодской городской организации ВОИ в соцсети ВКонтакте.