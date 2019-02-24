Российская сборная с Максимом Цветковым заняла на Чемпионате Европы четвертое место

24.02.2019 [Спорт]

Максим Цветков занял 4 место на Чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах (Минск, Беларусь) с 20 по 24 февраля.

В смешанной эстафете российская сборная в составе Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев и Максим Цветков заняла четвертое место. Отставание от Сборной Беларуси, которая завоевала бронзу, составило 12,5 секунды, а от победителей, сборной Швеции, - 47,3 секунды. При этом шведы использовали 10 запасных патронов, а россияне только шесть.

В личных гонках результат Максима Цветкова ещё хуже. В спринте с нолем в графе промахи он был только 37-м, а в гонке преследования смог подняться на 20 место, допустив два промаха.

Тэги: биатлон

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