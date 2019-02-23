Череповецкая «Северсталь» заняла десятое место в Западной конференции КХЛ

«Северсталь» заняла десятое место в Западной конференции КХЛ. В заключительном матче череповчане обыграли московский «Спартак» со счетом 3:0.

Счёт на шестой минуте матча открыл Богдан Якимов, перед уходом на второй перерыв преимущество «Северстали» удвоил Герман Грачев. А в конце третьего периода, когда в «Северсталь» играли четыре хоккеиста против шестерых игроков «Спартака», Вадим Кудако устанавил окончательный счёт, забросив шайбу в пустые ворота.

«Жалко, что мы не участвуем в празднике под названием в плей-офф. С другой стороны, для нас последние игры последние игры были как плей-офф. Мы играли с командами, которым кровь из носу нужны были победы. Могу сказать только слова благодарности ребятам, что бились до конца, отдавались полностью игре. Спасибо большое болельщикам, которые заполнили дворец. Команду с достойным окончанием сезона, с победой», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин.

Первые три места в Западной конференции заняли ЦСКА, СКА и "Локомотив".

Где начнет череповецкая команда сезон 2019/20 - в КХЛ или ВХЛ, станет известно в марте, когда пройдет совет директоров Континентальной хоккейной лиги.