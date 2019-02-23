В арт-пространстве FABRICA в марте откроется выставка «Индийский путь. Рерихи»

Николай Рерих. Кришна. Весна в Кулу

2 марта в арт-пространстве FABRICA начнет работу выставка «Индийский путь. Рерихи». Благодаря техническим возможностям помещения зрители побывают в виртуальном путешествии в горах Индии и Тибета на высоте более 3000 метров.

Основной контент для выставки предоставил Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов. Будут представлены полотна Николая Рериха «Святогор», «Помни», «Жемчуг исканий», «Кулу», «Капли жизни», «Гора пяти сокровищ».

Работы его сына Святослава Рериха познакомят с периодом творчества художника, связанным с Индией. Это зарисовки индийского быта - картины «Священная флейта», «Красная земля», «Мои соседи». Особое место в его творчестве занимают портреты.

Экспозиция будет работать до 25 апреля по адресу ул. Мира, 8. Режим работы: вторник, воскресенье с 13:00 до 18:00; четверг с 15:00 до 20:00.

Для детей до 18 лет вход свободный, для взрослых - 100 рублей.