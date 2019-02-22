В Вологодской области впервые зарегистрировали вепсскую общественную организацию

В Вологодской области впервые зарегистрирована общественная организация коренных малочисленных народов– «Общество вепсской культуры», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основная цель организации - содействие в сохранении, возрождении, развитии традиционной вепсской культуры, языка и хозяйственных традиций, защите их исконной среды обитания, а также оказание помощи в социально-экономическом развитии вепсского народа. Председателем организации назначена Ольга Николаевна Смирнова, которая также является руководителем детского фольклорного ансамбля «Касткуйне», членом координационного совета по сохранению и развитию вепсской территории Бабаевского района.

«Регистрация Общества вепсской культуры, прежде всего, позволит представителям вепсов принимать участие в областных и федеральных грантах и получать финансовую поддержку на мероприятия по сохранению языка и культуры вепсского народа. Также официальный статус поможет представителям вепсского народа проводить различные фестивали, концерты на более высоком организационном уровне. Благодаря этому они смогут познакомить со своей культурой и традициями других людей», - сказал замгубернатора Евгений Богомазов.

Напомним, что Вологодская область является регионом, на территории которого наряду с республикой Карелией и Ленинградской областью, проживает этот малочисленный финно-угорский народ. Вепсы живут в сельских поселениях Пяжозерское и Вепсское национальное Бабаевского района и в сельском поселении Оштинское Вытегорского района. Их численность составляет 412 человек.

В некоторых деревнях жители общаются между собой на родном вепсском языке, частично сохранены обычаи, поверья, обряды.