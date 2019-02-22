В Вологде пройдет концер гитариста, включенного в Книгу рекордов планеты

22.02.2019 [Культура]

В Вологодской областной филармонии с концертной программой «О любви и не только» выступит московский гитарист Никита Болдырев. Он сыграет произведения собственного сочинения, а также музыку из известных кинофильмов.

Интересно, что известного сейчас гитариста когда-то не хотели брать в кружок гитары.

- В школе был кружок гитары. Его открыл педагог Эдуард Айгунян, мой первый учитель, который меня упорно не хотел брать из-за того, что у меня короткие пальцы. Мало того, что они были у меня короткими, так они были еще и разбитыми – я карате тогда занимался и бил ими доски. И как-то с третьего занятия он оценил мое рвение. А рвение было действительно достаточно мощным – я тогда увлекался рок-музыкой и вообще был фанатом «Led Zeppelin». Мы с ним подружились и он психологически как-то понял, как ко мне подойти так, чтобы я максимально реализовывал себя. Конечно, если сейчас на это смотреть, достаточно странной была у нас тактика развития. Я все время что-то учил, но отработке разученного я уделял гораздо меньше времени, чем надо. Это был такой непрерывный процесс поглощения материала. И таким образом сформировался огромный репертуар, который, я сам, честно говоря, не знаю, как смог удержать одновременно в голове. Ну, вот как-то так получилось. И мой педагог, Эдуард Айгунян, очень грамотно сориентировался и решил этот результат зафиксировать, - рассказывал музыкант в интервью порталу Гитара.by.

Так имя Никиты Бондарева вошло в Книгу рекордов планеты как имя исполнителя, который установил мировой рекорд по скорости освоения гитарного репертуара.

Гитарист выступал с сольными концертными программами в городах России, Украины, Белоруссии, Сербии, Молдовы, участвовал в гитарных и джазовых фестивалях в России и за рубежом.

Современное творчество Никиты Болдырева базируется на стыке классической и джазовой музыки. Стилистически его репертуар можно охарактеризовать как "джаз в классической гитаре" и "фингерстайл".

Концерт состоится 28 февраля. Начало в 18 часов.

 

Тэги: концерты

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