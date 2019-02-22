Выставка керамических панно с вологодскими пейзажами откроется в Кириллове

24 февраля в музее «Народный дом» в Кириллове откроется выставка заслуженного художника России Татьяны Чистяковой и ее сына, художника-керамиста Антона Соколова. На ней представлены их необычные работы -произведения из глины, шамота, фаянса.

- При работе с этими материалами художники применяют самую разнообразную технику – роспись, обварку, декорирование солями и глазурями, чёрное лощение, восстановительный обжиг. В вечном материале – глине – Татьяна Чистякова оставила нам неповторимый образ северных храмов, поразительные по красоте северные пейзажи и камерные, задушевные панно, изображающие уходящие от нас, уголки старинной Вологды с её деревянными особняками и резными палисадами, - сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Антон Соколов представит сделанные им сосуды для современных интерьеров – вазы, декоративные светильники.

Выставка «Яблоко от яблони…» откроется в воскресенье, 24 февраля, в 14 часов, и будет работать до 7 апреля. На открытие вход свободный, в другие дни – 100 рублей.