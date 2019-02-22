Вологжанам предлагают сдавать крупногабаритный мусор на свалку, хотя его вывоз уже учтен в тарифе

22.02.2019 [Общество]

Жителям Вологды и близлежащих населенных пунктов разрешили бесплатно сдавать крупногабаритный мусор на свалку на улице Мудрова, соообщает пресс-служба областного правительства. Между тем, для такого мусора должны устанавливаться специальные контейнеры, а плата за его вывоз уже учтена в тарифе.

На мусоросортировочной станции по адресу ул. Мудрова, 40 расположены восемь специальных секций для раздельного сбора крупногабаритного мусора. Сообщается, что вологжане могут самостоятельно сдать и рассортировать крупногабаритные отходы:  покрышки, картон и бумагу, пластик, стекло, в том числе оконное, мебель и бытовую технику, изделия из дерева, металл.

«На нашей территории оборудован участок для раздельного сбора крупногабаритного мусора. Все жители имеют возможность привести отходы – холодильники, старые шины или что-то еще - и абсолютно бесплатно сдать их, избавиться от ненужных вещей», - рассказал генеральный директор АО «Вторресурсы» Геннадий Тряничев. 

Привозить крупногабаритные отходы на территорию мусоросортировочной станции можно в будни с 8 до 17 часов.

Отметим, что в обязанности регионального оператора в Вологодской области и так входит вывоз крупногабаритного мусора от домов жителей – для него должны устанавливаться специальные большие контейнеры.

В случае же, если жители захотят сами везти крупногабаритный мусор на Мудрова, им придется дополнительно раскошелиться на транспортные расходы и потратить свое время. При этом плата за вывоз крупногабаритного мусора уже включена в новый тариф.

Напомним, региональный оператор по вывозу мусора сообщил в январе в комментариях в группе Newsvo Вконтакте, что в объемы мусора, по которым рассчитывался тариф, входит крпногабаритный мусор, включая телевизоры и холодильники.

Тэги: мусор
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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